Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş Önde

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçının ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 21:43
Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş Önde

Turkcell Süper Kupa Maçı: İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş'a karşı Turkcell Süper Kupa'da mücadele etti. Maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk Gol Syndromu

Beşiktaş, maçın başlama düdüğünden sadece 23 saniye sonra öne geçti. Svensson'un uzun pasındaki top, Galatasaray savunmasındaki Nelsson'dan sekti ve İtalyan forvet Ciro Immobile, kaleciyle karşı karşıya kalıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hız Kesmeyen Beşiktaş

23. dakikada Rafa Silva'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Al Musrati'nin vuruşu üstten auta çıktı. İlk yarının ilerleyen dakikalarında, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pası sonrası Mertens, Ziyech'e topu aktardı; ancak Ziyech’in şutu Colley'den döndü ve top taca gitti.

Son Anlar

45+1. dakikada, Rafa Silva’nın sağdan yaptığı ortada Immobile’nin çektiği şut üstten auta gitti. İlk yarı, Beşiktaş’ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!