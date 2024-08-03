Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş Önde

Turkcell Süper Kupa Maçı: İlk Yarının Özeti
Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş'a karşı Turkcell Süper Kupa'da mücadele etti. Maçın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk Gol Syndromu
Beşiktaş, maçın başlama düdüğünden sadece 23 saniye sonra öne geçti. Svensson'un uzun pasındaki top, Galatasaray savunmasındaki Nelsson'dan sekti ve İtalyan forvet Ciro Immobile, kaleciyle karşı karşıya kalıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Hız Kesmeyen Beşiktaş
23. dakikada Rafa Silva'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Al Musrati'nin vuruşu üstten auta çıktı. İlk yarının ilerleyen dakikalarında, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pası sonrası Mertens, Ziyech'e topu aktardı; ancak Ziyech’in şutu Colley'den döndü ve top taca gitti.
Son Anlar
45+1. dakikada, Rafa Silva’nın sağdan yaptığı ortada Immobile’nin çektiği şut üstten auta gitti. İlk yarı, Beşiktaş’ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.