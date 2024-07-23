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Turkcell Süper Kupa'da Tribün Düzeni Açıklandı

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa'da oturum planı belli oldu, güvenlik toplantıları yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:38
Turkcell Süper Kupa'da Tribün Düzeni Açıklandı

Turkcell Süper Kupa'da Tribün Düzeni Açıklandı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan Turkcell Süper Kupa'da, taraftarların oturma planı netleşti. Bu önemli karşılaşma 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde güvenlik ve koordinasyon toplantısının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Taraftarlar İçin Belirlenen Tribünler

Yapılan kura çekimi sonucunda, Beşiktaş taraftarlarının doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacağı belirtildi. Buna karşın Galatasaray taraftarları ise güney ve batı tribünlerinde oturacak.

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