Turkcell Süper Kupa'da Tribün Düzeni Açıklandı
Galatasaray ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan Turkcell Süper Kupa'da, taraftarların oturma planı netleşti. Bu önemli karşılaşma 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı
Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde güvenlik ve koordinasyon toplantısının gerçekleştirildiği ifade edildi.
Taraftarlar İçin Belirlenen Tribünler
Yapılan kura çekimi sonucunda, Beşiktaş taraftarlarının doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacağı belirtildi. Buna karşın Galatasaray taraftarları ise güney ve batı tribünlerinde oturacak.