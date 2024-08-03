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Turkcell Süper Kupa Maçında Beşiktaş'ın Performansı

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı 3 yeni transferle sahaya çıktı. Giovanni van Bronckhorst'un ilk maçı heyecan doluydu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 20:52
Turkcell Süper Kupa Maçında Beşiktaş'ın Performansı

Turkcell Süper Kupa Maçında Notlar

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni transferlerden Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi ilk 11'de görevlendirerek maça başladı.

Heyecan Dolu Bir Karşılaşma

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

İlk 11 ve Yedekler

Beşiktaş'ın sahaya sürdüğü ilk 11 ise şu şekilde belirlendi: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Jackson Muleka, Jean Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu bulunuyordu.

Van Bronckhorst'un İlk Resmi Maçı

Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ın başında ilk resmi maçına Galatasaray derbisinde çıktı. Hollandalı teknik adam, bu önemli maçta takımının başında yer almanın heyecanını yaşadı.

Beşiktaş Tribünlerinin Şöleni

Maç öncesinde Beşiktaş yönetimi, taraftarlara bayrak dağıttı. Taraftarlar, siyah ve beyaz bayraklarıyla görsel bir şölen oluşturdu. "Boğazın efendisi, İstanbul'un sahibi" yazılı pankart da tribünlerdeki yerini aldı.

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