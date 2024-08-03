Turkcell Süper Kupa Mücadelesinde Galatasaray Notları

Turkcell Süper Kupa Karşılaşması

Galatasaray, Beşiktaş ile gerçekleşen Turkcell Süper Kupa maçında, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya sezon öncesi kadrosunu sürdü. Sarı-kırmızılı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda verdiği mücadelede, geçen yılın Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ı konuk etti.

Galatasaray İlk 11'i

Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Metehan Baltacı yer aldı.

Yeni Transferler ve Kadro Durumu

Galatasaray’ın yeni oyuncusu Michy Batshuayi, bu mücadelede yedekte bekledi. Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren Belçikalı santrfor, sarı-kırmızılılar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Diğer yeni transfer Elias Jelert ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Oliveira ve Halil'in Yer Almaması

Takımda Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile santrfor Halil Dervişoğlu, Süper Kupa maçının kadrosuna dahil edilmedi. Okan Buruk, bu isimlerin dışında Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve genç yetenekler Eyüp Aydın, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz gibi oyuncuları da kadroya almadı.

Sezonun İlk Resmi Maçı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak yeni sezonda ilk resmi mücadelesini Beşiktaş ile yaptı. 24. şampiyonluğunu elde eden Sarı-kırmızılı ekip, sezonu 26 Mayıs'ta Konya’da kapadıktan 69 gün sonra taraftarlarıyla buluştu.

Montella'nın Gözlemcisi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu önemli karşılaşmayı tribünden takip etti. İtalyan teknik direktöre, yardımcılarından Selçuk Şahin eşlik etti.

Taraftar Duyarlılığı

Galatasaray taraftarları, İsrail’in saldırıları altında bulunan Filistin'e dikkat çekmek amacıyla tribünde pankartlar açtı. "Filistin'de insanlık ölüyor" ve "Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar dikkat çekti.