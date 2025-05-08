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Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası Antalya'da Başladı

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası, Antalya'da 156 sporcu ile başladı. Turnuvanın ödülü 2.75 milyon dolar.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 12:31
Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası Antalya'da Başladı

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası Antalya'da Başladı

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası, ilk gün atışlarıyla Antalya'da start aldı. Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen bu büyük organizasyonda, 156 sporcu sahaya çıktı.

Ünlü Golfçüler Yarışıyor

DP World Tour'un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma niteliği taşıyan bu turnuvada, dünya çapında tanınan Luke Donald, Haotong Li, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello gibi ünlü isimler kıyasıya mücadele ediyor.

Türk Sporcular da Sahada

Altı yıllık bir aranın ardından yeniden Türkiye'de gerçekleşen turnuvaya, profesyonel Türk sporcular Ediz Kemaloğlu, Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Ulaş Karataş, Mehmet Ceylan ile amatör golfçüler İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de katılıyor.

Golfseverler Yoğun İlgi Gösteriyor

Turnuva, farklı ülkelerden birçok golfsever tarafından takip ediliyor. Toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olan etkinlik, 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası, ilk gün atışlarıyla başladı. Türk Hava Yolları (THY)...

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası, ilk gün atışlarıyla başladı. Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda 156 sporcu sahaya çıktı. Turnuvaya Alman sporcu Jannik De Bruyn da katıldı.

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası, ilk gün atışlarıyla başladı. Türk Hava Yolları (THY)...

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası, ilk gün atışlarıyla başladı. Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda 156 sporcu sahaya çıktı. Turnuvaya Alman sporcu Jannik De Bruyn da katıldı.

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