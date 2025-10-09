Türkiye 15 Yaş Altı Balkan Güreşinde 38 Madalya Kazandı

Türkiye, 15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 12 altın, 10 gümüş ve 16 bronzla toplam 38 madalya kazandı; serbest ve grekoromende takım şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:36
Milli sporcular, Romanya'da Kaloşvar kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda 12 altın, 10 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandı.

Takım Başarıları

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, serbest ve grekoromen stilde takım halinde Balkan şampiyonu olurken, kadınlarda ise ikinci sırada yer aldı.

Altın Madalyalar

Grekoromen: Muhammed Mehdi Babat (38 kilo), Miri Güven (41 kilo), Mehmet Esad Dedeoğlu (44 kilo), Muhammet Ali Özen (52 kilo), Orhan Eymen Taşçı (75 kilo)

Serbest: Batın Naniş (38 kilo), Buğra Eldemir (44 kilo), Hasan Çavdar (52 kilo), Mustafa Berk Alkan (75 kilo)

Kadınlar: Hiranur Uygun (33 kilo), Safiye Mustafa (54 kilo), Belinay Abay (66 kilo)

Not: Bilgiler, Türkiye Güreş Federasyonunun resmi açıklamasına dayanıyor.

