Türkiye, 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda

Türkiye, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'na Hazır

Türkiye, 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'na katılmak üzere yarın Estonya'nın başkenti Tallinn'de sahne alacak. Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, 11-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu önemli organizasyonda Türkiye'yi 9 sporcuyla temsil edecektir.

Türkiye'nin Temsilcileri

Şampiyonada Türkiye'yi 4 kadın ve 5 erkek atıcı temsil edecek. Ay-yıldızlı formayı giyecek sporcuların listesi ise şu şekilde:

10 metre havalı tüfek: Asya Yılmaz, Elif Berfin Altun, Rana Gözübüyük, Kemal Mert Tepe, Muhammed Serhat Demir

Asya Yılmaz, Elif Berfin Altun, Rana Gözübüyük, Kemal Mert Tepe, Muhammed Serhat Demir 10 metre havalı tabanca: Ezginur Türkmen, Eren Kalfa, Mahmut İpekçioğlu, Ömer Tuna Göktekin

Genç atıcılar, milli takım formasını gururla taşıyarak Türkiye'yi temsil edecekler. Şampiyonada sporculara başarılar diliyoruz!