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Türkiye 16 Yaş Altı Basketbol Takımı, Finlandiya'yı Farkla Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Türkiye, 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Finlandiya'yı 84-60 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 23:23
Türkiye 16 Yaş Altı Basketbol Takımı, Finlandiya'yı Farkla Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Türkiye'nin 16 Yaş Altı Başarısı

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Finlandiya ile karşılaştı. Maçta etkileyici bir performans sergileyen Türkiye, rakibini 84-60 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşma Detayları

Nea Alikarnassos Arena'da düzenlenen maçın ilk yarısını Türkiye 44-31 önde kapatırken, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. Millî takımın başarılı oyunuyla galibiyet gelince, taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.

Gelecek Maç

Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki son karşılaşmasını İspanya ile yarın oynayacak.

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