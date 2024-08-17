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Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'ya Yenildi

Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'ya 98-77 mağlup olarak 8. sırayı aldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 21:52
Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'ya Yenildi

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Sonuçları

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın 7-8'incilik klasman maçında Letonya'ya 98-77 mağlup olarak turnuvayı 8. sırada tamamladı.

Maç Özeti

Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonun son karşılaşmasında, Türkiye milli takımı alana iyi bir performans sergileyemedi. İlk yarının sonuna geldiğinde, ekip soyunma odasına 55-39 geride gitti. Sonuç

Bunun sonucunda Türkiye, karşılaşmadan 98-77'lik skorla ayrılmış oldu.

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