Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Letonya'ya Yenildi

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Sonuçları
Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın 7-8'incilik klasman maçında Letonya'ya 98-77 mağlup olarak turnuvayı 8. sırada tamamladı.
Maç Özeti
Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen organizasyonun son karşılaşmasında, Türkiye milli takımı alana iyi bir performans sergileyemedi. İlk yarının sonuna geldiğinde, ekip soyunma odasına 55-39 geride gitti. Sonuç
Bunun sonucunda Türkiye, karşılaşmadan 98-77'lik skorla ayrılmış oldu.