Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Balkan Şampiyonu Oldu

16 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü ve son maçında ev sahibi Bulgaristan'ı zorlu bir mücadele sonunda 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Maçın Detayları

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, milli takım, rakibini 20-25, 25-16, 25-17, 23-25 ve 12-15 set sonuçlarıyla geçti.

Şampiyonluğu Kutluyoruz

Bu sonuçla dördüncü maçını da kazanmış olan ay-yıldızlı takım, 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonasını altın madalya ile tamamladı. Bu büyük başarı, Türk voleybolunun geleceği adına umut verici bir gelişme olarak kaydedildi.