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Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Balkan Şampiyonu

Türkiye, 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda ev sahibi Bulgaristan'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 20:32
Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Balkan Şampiyonu

Türkiye 16 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Balkan Şampiyonu Oldu

16 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü ve son maçında ev sahibi Bulgaristan'ı zorlu bir mücadele sonunda 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Maçın Detayları

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, milli takım, rakibini 20-25, 25-16, 25-17, 23-25 ve 12-15 set sonuçlarıyla geçti.

Şampiyonluğu Kutluyoruz

Bu sonuçla dördüncü maçını da kazanmış olan ay-yıldızlı takım, 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonasını altın madalya ile tamamladı. Bu büyük başarı, Türk voleybolunun geleceği adına umut verici bir gelişme olarak kaydedildi.

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