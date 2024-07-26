Türkiye 16 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Takımı Karadağ'ı Mağlup Etti

Voleybol: 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası

Bulgaristan'da gerçekleştirilen 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Karadağ'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maç Sonuçları

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımımız rakibini 25-18, 26-24 ve 25-22’lik setlerle geçerek önemli bir zafer elde etti. Bu sonuçla Türkiye, 3'te 3 yaparak turnuvada liderliğini devam ettirdi.

Gelecek Maç

Ay-yıldızlı takım, organizasyondaki dördüncü maçında yarın saat 18.00'de ev sahibi Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.