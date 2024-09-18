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Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı Erciyes Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nda Türkiye, 16 Yaş Altı Milli Takımı ile zirveye yerleşti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:10
Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı Erciyes Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Türkiye'nin Şampiyonluk Serüveni

Kayseri'de gerçekleşen Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nda, Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı müthiş bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.

Turnuvanın Detayları

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen bu önemli organizasyonda, Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya gibi ülkelerin 16 yaş altı milli takımları kıyasıya mücadele etti.

Sonuçlar ve Dereceler

Türkiye, oynadığı 2 maçı kazanarak turnuvayı birinci tamamladı. Organizasyonda Danimarka ikinci, Portekiz üçüncü ve Romanya ise sonuncu olarak sıralandı.

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nda Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı...

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nda Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı şampiyon oldu.

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nda Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı...

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nda Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı şampiyon oldu.

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nda Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı...

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nda Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı şampiyon oldu.

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