Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Peru'ya Yenildi

Voleybol: FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 5-8'lik klasman maçında Peru'ya 3-1'lik skorla yenildi. Maç, Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirildi.

Maçın Detayları

Ay-yıldızlı ekip, turnuvada ev sahibi Peru'yla karşı karşıya geldi. Setler, 25-22, 25-17, 22-25 ve 25-21 şeklinde sonuçlandı. Bu sonuçla, Türkiye, altıncı sırayı hedeflemek için bir adım daha geriye düştü.

Önümüzdeki Maç

Türkiye, 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, 7-8'incilik karşılaşmasında bu akşam Türkiye Saati ile 18.00'de Meksika ile karşılaşacak. Takım, bu önemli mücadelede galibiyet arayacak.