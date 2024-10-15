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Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı Elit Tur'a Yükseldi

Ay-yıldızlı gençler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde başarılı bir performans sergileyerek Elit Tur'a katılma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 18:05
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı Elit Tur'a Yükseldi

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'a Katılmayı Başardı

2024-2025 sezonu için UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden ay-yıldızlı takım, grubunu ilk iki sırada tamamlayarak Elit Tur'a yükselme başarısı gösterdi.

Son Maçta Polonya'ya Yenildiler

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4. Grup'ta yer alan 19 Yaş Altı Milli Takımı, son grup maçını Polonya ile gerçekleştirerek önemli bir deneyim yaşadı. Maç, Stalowa Wola'da bulunan statta oynandı ve ev sahibi ekip Polonya, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı. Polonya'nın gollerini, 39. ve 78. dakikalarda Daniel Mikołajewski ile 90+1. dakikada Karol Borys kaydetti.

Grup Sürecinde Türkiye'nin Performansı

Grubun diğer karşılaşmasında Malta, Cebelitarık'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye, 3 maçta elde ettiği 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile toplamda 7 puan topladı. Polonya'nın 3 galibiyetle grup lideri olmasının ardından Türkiye, ikinci sırada yer alarak Elit Tur'a katılmaya hak kazandı.

Elit Tur ve Finaller Hakkında Bilgiler

Elit Tur'da, gruplarını lider tamamlayan 7 takımın yanı sıra ev sahibi Romanya da 2025 yazında düzenlenecek finallerde yer alacak. Türkiye'nin gösterdiği bu başarılı performans, genç yeteneklerin uluslararası arenada yer alması açısından büyük bir fırsat sunuyor.

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