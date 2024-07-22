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Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Dramatik Beraberlik

Türkiye U19, Danimarka ile 3-3 berabere kaldı ve Eylül'deki Dünya Kupası için play-off'a kalma mücadelesine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 23:11
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan Dramatik Beraberlik

19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Son Maçı

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki son mücadelesinde Danimarka ile karşı karşıya geldi. Maç, 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Maçın Detayları

Türkiye'nin gollerini 27. dakikada Emir Bars, 53. dakikada Poyraz Yıldırım ve 70. dakikada Efe Sarıkaya kaydetti. Danimarka'nın gollerini ise 18. dakikada Schwartau, 64. dakikada Krüger-Johnsen ve 76. dakikada Simmelhack attı.

Grup Sonuçları ve Gelecek Hedefler

Ay-yıldızlı takım, grubu 2 puanla 3. sırada tamamlayarak, 25 Temmuz Perşembe günü A Grubu 3.sü olan Norveç ile play-off maçı oynamaya hak kazandı. B Grubu'nda ise Fransa 7 puanla lider, İspanya 5 puanla ikinci, Danimarka ise 1 puanla son sırada yer aldı.

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