Türkiye 2-0 Galler maç özeti geldi

9. dakika

Merih'in ara pasında sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik'in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Mepham'ın ters vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gitti. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Maresca, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

34. dakika

Ferdi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Kerem hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlağı diğer türlü üstten dışarı çıktı.

41. dakika

Morrell'in Ferdi Kadıoğlu'na hazırlamış olduğu müdahaleyi hakem Maresca direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

45+5. dakika

Ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Orkun Kökçü'nün hızlı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ward'da kaldı.

48. dakika

Harry Wilson'un ceza sahası dışından direkt kaleye kullanmış olduğu serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert oyun alanına çeldi.

63. dakika

Ramsey'in ceza sahası içinde topa elle müdahale ettikten sonra hakem Maresca beyaz noktayı gösterdi.

64. dakika

Hakan Çalhanoğlu'nun kullanmış olduğu penaltı atışında kaleci Ward meşin yuvarlak oyun alanına çeldi.

68. dakika

Ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ferdi'nin bekletmeden içeri çevirdiği topa kaleci Ward dokundu. Kaleciden gelmiş olan topu önünde bulan Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gitti. Hakem Maresca gol öncesi Umut'un elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.

72. dakika

Sağ kanattan Barış Alper'in içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Nayir'in yapmış olduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ward'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0

80. dakika

Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler'in direkt kaleye hazırlamış olduğu vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 2-0