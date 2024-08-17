Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonu

Türkiye 20 yaş altı kadın milli voleybol takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Şampiyona Detayları

Bulgaristan ve İrlanda'nın birlikte ev sahipliği yaptığı bu prestijli organizasyonda, ay-yıldızlı ekip grup aşamalarını başarıyla tamamlayarak 7'de 7 yaparak lider olarak tamamladı. Yarı finalde Polonya’yı eleyerek finale yükseldi.

Final Maçının Özeti

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 117 dakika süren final mücadelesinde, Türkiye setleri 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11'lik sonuçlarla alarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Bu, Türkiye'nin uluslararası arenada kazandığı önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.