Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Finalde

Voleybol: Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile mücadele edecek. İtalya, yarı finalde Belçika'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, turnuva Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenleniyor. İtalya, yarı final karşılaşmasını Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirerek 18-25, 28-26, 25-17 ve 25-21'lik setlerle galip geldi.

Final Maçı Bilgisi: Türkiye ile İtalya arasındaki final mücadelesi, Türkiye saatiyle 18:30'da başlayacak. Herkesin gözleri bu önemli karşılaşmada olacak.