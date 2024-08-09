Türkiye, 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı Mağlup Etti

Voleybol: Türkiye'nin Zaferi

20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir zafer daha elde etti. Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada, milli takımımız, dördüncü maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Başkent Sofya'da bulunan bir spor salonunda oynanan karşılaşmada, millilerimiz ilk iki sete kötü bir başlangıç yaparak 2-0 geriye düştü. Set sonuçları ise şu şekilde: 21-25, 12-25, 25-21, 25-21 ve 15-10. Ancak, ay-yıldızlılar pes etmeyerek son üç seti kazanarak sahadan galip ayrılmayı başardı. Önemli Bir Kazanım

Bu zaferle birlikte, Türkiye 20 yaş altı kadınlar grubunda dörtte dört yaparak güçlü bir performans sergiledi. Gözler şimdi, milli takımımızın gruptaki beşinci maçı olan Hırvatistan karşılaşmasına çevrildi.