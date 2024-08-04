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Türkiye, 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Türkiye, Romanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda erkeklerde altın, kadınlarda gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 23:07
Türkiye, 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda Öne Çıkan Başarı

Romanya'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası Türkiye için başarılarla dolu geçti. Erkek takımı altın madalyanın sahibi olurken, kadın takımı gümüş madalya kazanmayı başardı.

Erkekler Kategorisi: Altın Madalya

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda, erkekler kategorisinde Ahmet Can Tür ve Tuna İmdat çiftinin oluşturduğu milli takım, finalde Romanya 1 takımını 2-1'lik skorla mağlup ederek Balkan Şampiyonu unvanını kazandı.

Kadınlar Kategorisi: Gümüş Madalya

Kadınlar finalinde ise Ceylin Sayar ve Su Şimdim ikilisi, Romanya 1 takımına 2-1'lik skorla kaybederek, turnuvayı ikincilikle tamamladı. Bu sonuçla kadın takımımız gümüş madalya ile dönecek.

Her iki takım da Türk voleybolunun uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

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