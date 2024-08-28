Türkiye 20 Yaş Altı Voleybol Takımı Ukrayna'ya Yenildi

Voleybol: Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

Maç Sonucu: Türkiye 0 - Ukrayna 3

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci karşılaşmasında Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım Vrnjacka Banja kasabasında gerçekleşen mücadelede setleri 24-26, 19-25 ve 21-25'lik skorlarla kaybetti.

Bu sonuçla birlikte milliler, 1. Grup'taki ilk yenilgisini aldı. Takım, turnuvadaki üçüncü maçında yarın Letonya ile karşı karşıya gelecek.