Türkiye 2024'te Paralimpik ve Olimpiyatlarda Rekorlar Kırdı

Türkiye, 2024 Paralimpik Oyunları'nda Rekorlar Kırdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanarak tarihinin en başarılı organizasyonu ile dikkat çekti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bu önemli spor etkinliğine, Türkiye en kalabalık kafilesiyle katıldı. 2016 Rio Oyunları'nda kazandığı altın madalya sayısının 3 iken Paris'te 6'ya çıkararak rekor kırdı. Tokyo 2020'deki 15 madalyanın ardından, Paris 2024'te bu sayı 28 madalya ile tekrar rekor oldu.

Başarılı Sporcular

Paralimpik Oyunları'nda uluslararası başarı gösteren milli para yüzücümüz Umut Ünlü, iki altın madalya kazanarak Türk spor tarihine adını yazdırdı. Bunun yanı sıra, Golbol Kadın Milli Takımı üst üste üçüncü kez paralimpik oyunları şampiyonu olmayı başardı. Öznur Cüre, para okçulukta Türkiye'nin 16 yıllık altın madalya hasretine son verirken, tekvandoda Mahmut Bozteke ve judoda İbrahim Bölükbaşı altın madalya kazanarak branşlarında kazanılan ilk şampiyonlukları Türk sporuna kazandırdı.

Olimpiyatlarda Türk Sporunun Başarısı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyanın sahibi oldu. Milli takım, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya alarak öne çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu Dünya Şampiyonu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın son ayağında şampiyonluğunu ilan ederek organizasyonda 2. kez dünya şampiyonu oldu.

Mete Gazoz'dan Tarihi Şampiyonluk

Almanya'da yapılan Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası finalinde Mete Gazoz, ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Takım arkadaşlarıyla birlikte Makaralı Yay Kadın Milli Takımı da altın madalya kazandı.

Diğer Spor Branşlarındaki Başarılar

Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da yapılan Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Muhammed Bozdağ, kızaklı kısa paten 1000 metre finalinde ikinci olarak Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.

Ayrıca, A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk kez katılmayı başardı.

Son olarak, milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk yaşayarak, kariyerinde ilk WTA zaferini elde etti.