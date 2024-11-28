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Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kura Çekiminde 2. Torbada

2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye 2. torbada yer alırken grup kura çekimi 13 Aralık'ta Zürih'te yapılacak.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 20:22
Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kura Çekiminde 2. Torbada

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kura Çekiminde 2. Torbada

2026 Dünya Kupası'na hazırlık sürecinde Avrupa elemeleri için torbalar belirlendi. Türkiye, 13 Aralık Cuma günü Zürih'te gerçekleştirilecek kura çekiminde 2. torbada yer alacak. Bu kura çekimi sonucunda toplam 12 grup belirlenecek.

2026 Dünya Kupası Torbaları

FIFA'dan gelen bilgilere göre Avrupa elemelerinde torbalar aşağıdaki gibi oluştu:

  • 1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka, Avusturya
  • 2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya, Norveç
  • 3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek, İsrail
  • 4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya
  • 5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino

Avrupa'dan 16 ülke bu büyük futbol organizasyonuna katılım hakkı kazanacak. Elemelerde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Ayrıca, son dört bilet için 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım play-off maçları oynayacak.

Dünya Kupası Tarihleri

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran 2026'da Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. Turnuva boyunca toplam 48 takım mücadele edecek ve organizasyon süresince 104 maç gerçekleşecek. Final maçı ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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