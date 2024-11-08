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Türkiye, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 2026'da Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:38
Türkiye, 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye'de

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, 2026 yılında düzenlenecek olan Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını açıkladı.

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