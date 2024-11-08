Türkiye 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye'de Düzenlenecek

2026 yılında gerçekleştirilecek olan Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke Türkiye olarak belirlendi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından duyurulan bu karar, voleybolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Son Şampiyon Güç Gösteriyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılacak. Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'in de ev sahipliği yapacağı organizasyonda maçların bir kısmı Türkiye'de yapılacak.

TVF Başkanı Üstündağ'dan Açıklama

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2019'da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın desteğiyle başarıyı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz," şeklinde ifade etti.

Eda Erdem Dündar'ın Görüşleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise, "Son Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Voleybol tutkumuzu kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz," diye belirtti.

Tarihçesi

Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl da onurlu görevi üstlenecek.

Katılacak Ülkeler

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na şu ana kadar katılmayı garantileyen ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, İsveç, Çekya, Sırbistan, Hollanda, İtalya, Polonya, Fransa, Bulgaristan, Ukrayna ve Slovakya bulunmaktadır. Diğer 12 takım ise 2025 yılında oynanacak Avrupa Şampiyonası elemeleri sonucunda belli olacak.