Türkiye, 21 Yaş Altı Avrupa Hokey Şampiyonası'na Kötü Başladı

Türkiye, 21 Yaş Altı Avrupa Hokey Şampiyonası'ndaki ilk iki maçında Çekya ve İtalya'ya kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:27
Türkiye, 21 Yaş Altı Avrupa Hokey Şampiyonası'na Kötü Başladı

Türkiye, 21 Yaş Altı Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası'na Yenilgiyle Başladı

İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Erkekler Hokey Şampiyonası'nda Türkiye, hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi. Ay-yıldızlı milli takım, ilk iki maçında Çekya ve İtalya'ya yenilerek turnuvanın başlangıcını kötü geçirdi.

Türkiye Hokey Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ilk maçta Türkiye'nin Çekya ile karşılaştığı ve bu maçtan 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldığı belirtildi. İkinci maçında ise milli takım, İtalya ile mücadele etti ve rakibine 7-3 yenildi.

Türkiye, grup aşamasındaki üçüncü maçında yarın TSİ 13.00'te Avusturya ile karşılaşacak. Bu maç, Türkiye'nin turnuvada kalan şanslarını belirlemek açısından büyük önem taşıyor.

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