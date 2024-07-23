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Türkiye 6Red Snooker Şampiyonası Ankara'da Başlıyor

Türkiye 6Red Snooker Şampiyonası, 13-17 Ağustos'ta Ankara'da düzenlenecek. Başvurular 31 Temmuz'a kadar yapılabilir.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 20:20
Türkiye 6Red Snooker Şampiyonası Ankara'da Başlıyor

Türkiye 6Red Snooker Şampiyonası Tarihleri Belirlendi

Türkiye 6Red Snooker Şampiyonası, 13-17 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu prestijli organizasyon, Çankaya'daki Türkiye Bilardo Federasyonu Snooker Tesisi'nde yapılacak.

Başvuru Süreci Hakkında Bilgi

Şampiyonaya katılmak isteyen sporcuların son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2023 olduğu açıklandı. Bu tarihi kaçıran sporcular organizasyona katılamayacak.

Süreç ve Format Hakkında Detaylar

Şampiyona, Türkiye genel klasmanında yer alan ilk 64 sporcu ile düzenlenecek ve 64 tek eleme formatında oynanacak. Bu sistem, heyecan dolu karşılaşmalara zemin hazırlayacak ve en iyi oyuncuların mücadele etmesine olanak tanıyacak.

Kaynak: Türkiye Bilardo Federasyonu

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