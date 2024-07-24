Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Yeni Başantrenörü Umut Çakır

Umut Çakır, Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Başına Geçti
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, yeni başantrenörü olarak Umut Çakır'ı atadı. Voleybol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Fransız teknik adam Cedric Enard ile yollarını ayıran milli takımın başına Galatasaray'ın başantrenörü Umut Çakır getirildi.
Umut Çakır'ın Atanması
Bu yıl Şubat ayında göreve getirilen Enard döneminde, ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nde 1 galibiyet ve 15 yenilgi alarak 16 takım arasında sonuncu oldu. Umut Çakır ile yeni bir dönem başlatılacak.
Kampa Giriş Tarihi ve Figürler
Milli takım, Umut Çakır yönetiminde, 4 Ağustos’ta İstanbul’da Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde kampa girecek. Türkiye, bu elemelerde 25 Ağustos'ta Danimarka ile deplasmanda, 29 Ağustos'ta ise Ankara'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Milli Takımın Kadrosu
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
- Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan
- Smaçörler: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram
- Orta Oyuncular: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Ahmet Tümer
- Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy
- Liberolar: Volkan Döne, Caner Ergül