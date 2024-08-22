Türkiye Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'na Kötü Başladı

Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası Başladı

2023 Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası, Türkiye'nin erkek ve kadın milli takımları için zorlu bir başlangıçla start aldı.

Türkiye Kadın Millî Takımı İlk Maçında Yenildi

Türkiye Hokey Federasyonu'nun açıklamasına göre, Fransa'nın Douhai şehrinde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye Kadın Milli Takımı ilk maçında Polonya'ya 5-1 mağlup oldu.

Erkek Millî Takımı da İkinci Maçında Başarısız Oldu

Diğer yandan, İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı ise Çekya'ya 9-1 gibi farklı bir skorla yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Olimpiyat Kota Puanları İçin Zorlu Gruplar

Bu şampiyonalar, Los Angeles 2028 Olimpiyatları için kota puanı mücadelesi anlamı taşıyor. Turnuvada, kadınlarda Türkiye; Fransa, İtalya, Polonya, Ukrayna, İsviçre ve Lüksemburg ile aynı grupta yer alıyor. Erkeklerde ise İrlanda, Galler, İtalya, Polonya, Çekya, Malta ve Lüksemburg ile karşılaşacak.