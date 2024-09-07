Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Sonuçlandı

3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Sona Erdi

Üçüncüsü düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası, ödül töreniyle birlikte başarıyla tamamlandı. Bu yıl etkinlik, Edirne'de gerçekleştirildi ve önemli bir katılım sağlandı.

Ödül Töreni Gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ve Keşan Belediyesi'nin iş birliğiyle organize edilen bu etkinlikte toplamda 300 sporcu yer aldı. Dereceye giren sporculara, düzenlenen ödül töreninde madalyaları takdim edildi.

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Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu şampiyonanın 11-24 yaş arası sporcular için düzenlenen önemli bir etkinlik olduğunu belirtti. Ayrıca, organizasyonun Saros Körfezi'nin tanıtımına önemli katkılar sağladığını vurguladı.