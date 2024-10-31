Türkiye Atıcılık Federasyonu Yeniden Yapılandı

Türkiye Atıcılık Federasyonu Yeni Yönetimi Toplandı

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun olağan genel kurulunda göreve gelen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını Ankara'da yaptı. Cumhuriyet tarihinin önemli spor kuruluşları arasında yer alan federasyon, şimdi yeni bir döneme adım atmış durumda.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Başkanlığa seçilen Murat Kocakaya önderliğindeki yeni yönetim, olimpiyat ve paralimpik oyunlar için uzun vadeli stratejik hedeflerin belirlendiği bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının, federasyonun gelecekteki faaliyetlerini yönlendirecek önemli kararların alınacağı bir platform olması bekleniyor.

Federasyonun iletişim bürosundan edinilen bilgilere göre, yönetim kurulu, sporcuların uluslararası arenada daha iyi performans sergilemesi için çalışmalarına hız verecek.