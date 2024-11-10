Türkiye Atletizm Federasyonu'nda Yeni Görev Dağılımı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), olağan genel kurulun ardından yönetim kurulunda dikkat çeken bir görev dağılımı gerçekleştirdi. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısı TAF Başkanı Ahmet Karadağ başkanlığında Ankara'da düzenlendi.

Toplantıda, yalnızca görev dağılımı değil, aynı zamanda gündemdeki önemli konular da detaylı bir şekilde ele alındı. Yeni yönetimdeki kritik görevler ise şöyle belirlendi:

Başkan vekili: Nihat Bağcı

Nihat Bağcı Asbaşkanlar: Fikret Çetinkaya, Ayşegül Baklacı, Özgür Ulupınar, Abdullah Yılmaz ve Mehmet Münir Cura

Bu gelişmeler, Türkiye atletizminin geleceği açısından büyük bir öneme sahip.

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