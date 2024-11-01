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Türkiye Atletizm Federasyonu Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye Atletizm Federasyonu yeni yönetim kurulu, Ahmet Karadağ başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:22
Türkiye Atletizm Federasyonu Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye Atletizm Federasyonu İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Atletizm Federasyonu, 6. Olağan Genel Kurul sonrası yeni oluşturulan yönetim kurulu, Ahmet Karadağ başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, federasyonun merkezi olan Ankara’da gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri Tanıştı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında tanışma ve genel değerlendirme yapıldı. Yönetim kurulunun diğer üyeleri ise şöyle:

  • Fikret Çetinkaya
  • Ayşegül Baklacı
  • Oktay Alptekin
  • Abdullah Yılmaz
  • Murat Turfan
  • Halit Özdilek
  • Özgür Ulupınar
  • Burak İleri
  • Nihat Bağcı
  • Mehmet Münir Cura

Bu toplantı, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun geleceği için atılacak önemli adımların başlangıcını temsil ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını, başkan Ahmet Karadağ (sol 4)...

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını, başkan Ahmet Karadağ (sol 4) başkanlığında Ankara'daki federasyon binasında gerçekleştirdi. Türkiye Atletizm Federasyonunun yönetim kurulunda, Fikret Çetinkaya, Ayşegül Baklacı, Oktay Alptekin, Abdullah Yılmaz, Murat Turfan, Halit Özdilek, Özgür Ulupınar, Burak İleri, Nihat Bağcı, Mehmet Münir Cura yer alıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını, başkan Ahmet Karadağ (sol 4)...

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını, başkan Ahmet Karadağ (sol 4) başkanlığında Ankara'daki federasyon binasında gerçekleştirdi. Türkiye Atletizm Federasyonunun yönetim kurulunda, Fikret Çetinkaya, Ayşegül Baklacı, Oktay Alptekin, Abdullah Yılmaz, Murat Turfan, Halit Özdilek, Özgür Ulupınar, Burak İleri, Nihat Bağcı, Mehmet Münir Cura yer alıyor.

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