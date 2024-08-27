Türkiye, Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı Yendi

Türkiye'nin Büyük Başarısı

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan’ın ortaklaşa düzenlendikleri Avrupa 20 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası'na harika bir başlangıç yaptı. İlk karşılaşmalarında Polonya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, zorlu geçen maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Maçın Detayları

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kasabasında gerçekleştirilen maçın set sonuçları şöyle sıralandı: 26-24, 21-25, 25-19 ve 25-21. Millilerin, ilk seti almasının ardından Polonya'nın yaptığı ataklar, ikinci sette Türkiye'nin set kaybetmesine yol açtı. Ancak, Türk takımının kararlılığı, sonraki iki sette galibiyeti getirdi.

Gelecek Maç

Milli takım, turnuvadaki ikinci maçını yarın TSİ 15.30'da Ukrayna karşısında oynayacak. Destek veren tüm voleybolseverleri, takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz.