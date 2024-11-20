Türkiye, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'na Hızla Girdi

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası Başladı

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası, Bosna Hersek'te, milli sporcuların etkileyici performanslarıyla başladı. Organizasyonun ilk gününde, Türkiye 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Saraybosna'da Madalyalar Sahiplerini Buldu

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun yaptığı açıklamalara göre, şampiyona Saraybosna’da düzenleniyor ve ilk günde 4 sıklette mücadeleler gerçekleştirildi. Milliler, katıldıkları sıkletlerin 3'ünde finalde boy göstererek büyük bir başarı elde etti.

Altın Madalyalar Furkan ve Zehra'dan Geldi

Erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu ile kadınlar +73 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Avrupa şampiyonu olarak altın madalyaya ulaştı. Ayrıca, kadınlar 57 kiloda Eylül Mina Durdu gümüş, Mümüne Nur Göz ise bronz madalya elde etti.

Başkan Tanrıkulu'ndan İddialı Açıklama

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, şampiyonanın başlangıcını değerlendirerek, “Dört sıkletin üçünde Türk sporcuları finalde izlettik. İkisinde altın madalyayı kazanırken, diğerinde son saniyelerde gümüş madalyada kaldık. Kardeş ülkemiz Bosna Hersek'te iyi bir başlangıç yaptık. Bu başlangıcı ilerleyen günlerde sürdürerek ülkemizi gururlandırmaya devam etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 23 Kasım'da sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 2'si altın 4 madalya kazandı. Erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu (sağ 2) ve kadınlar +73 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu (sol 2) Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 2'si altın 4 madalya kazandı. Erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu (sağ 2) ve kadınlar +73 kiloda Zehra Begüm Kavukcuoğlu (sol 2) Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.