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Türkiye, Avrupa Gençler 5'li Beyzbol Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye, Fransa'da gerçekleştirilen şampiyonada gümüş madalayla başarı gösterdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 13:37
Türkiye, Avrupa Gençler 5'li Beyzbol Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye, Avrupa Gençler 5'li Beyzbol Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Türkiye, Fransa'nın Clermont kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Gençler 5'li Beyzbol Şampiyonası'ndan gümüş madalya ile döndü. Türkiye Ragbi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım turnuvayı gruptan ikinci olarak tamamladı.

Final Maçında Karşılaşmalar

Ev sahibi Fransa'yı mağlup eden Türk milli takımı, finalde Litvanya ile karşılaştı. İlk seti 4-3 kazanmayı başaran milliler, diğer setlerde 2-1 ve 4-3'lük sonuçlarla sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Litvanya, altın madalyanın sahibi olurken, Türkiye gümüş, Fransa ise bronz madalyayı kazandı.

Ödüller ve Başarılar

Şampiyona boyunca sergiledikleri performansla dikkat çeken milli sporculardan Mert Tekeci, en iyi vurucu, Yağmur Bozdağ ise en iyi kadın sporcu ve en iyi savunmacı ödüllerini aldı. Ayrıca, turnuvanın rüya takımında Şuheda Anıl, Mert Tekeci ve Yağmur Bozdağ yer aldı.

Federasyon Başkanı'nın Açıklamaları

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, milli takımın bu şampiyona için sıkı bir şekilde hazırlandığını belirtirken, "Milli takımımız, bu şampiyona için gerçekten çok çalıştı, bunun sonucunu da sahada gördük. Şampiyonanın ilk gününden bu yana sahada gösterdikleri mücadele gerçekten gurur vericiydi. Fakat millilerimiz final müsabakasında maalesef sadece Litvanya ile mücadele etmedi, hakemlerle de mücadele etmek zorunda kaldı. Hakemlerin aldığı yanlış kararlar şampiyonluğa ulaşmamızı engelledi." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Gençler 5'li Beyzbol Şampiyonası'nda gümüş madalya...

Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Gençler 5'li Beyzbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

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