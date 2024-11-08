DOLAR
34,37 -0,43%
EURO
36,77 0,88%
ALTIN
2.969,68 0,16%
BITCOIN
2.608.126,37 0,75%

Türkiye, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı

Yunanistan'daki şampiyonada milli sporcular 6 altın, 6 gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:50
Türkiye, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı

Türkiye Kick Boks Takımı'ndan Başarı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da devam eden Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular büyük bir başarı göstererek toplamda 12 madalya kazandılar.

Altın Madalya Sahipleri

Federasyondan alınan bilgiye göre, Türkiye, 6 altın madalya kazanarak dikkat çekti. Altın madalya kazanan isimler şunlardır:

  • Recep Men (74 Kilo-Kick Light)
  • Bedirhan Ersayar (54 Kilo-Full Contact)
  • Menan Şıhanlıoğlu (57 Kilo-Low Kick)
  • Aydagül Eski (48 Kilo-Low Kick)
  • Zeliha Doğan (52 Kilo-Low Kick)
  • İbrahim Hıdır Görgülü (51 Kilo-Low Kick)

Gümüş Madalya Kazananlar

Gümüş madalya elde eden sporcular ise şu şekilde sıralanmıştır:

  • Nurettin Diler (63 Kilo-Kick Light)
  • Ülkü Sena Yılmaz (50 Kilo-Kick Light)
  • İslam Ücan (75 Kilo-Full Contact)
  • Salih Samet Oruç (51 Kilo-Low Kick)
  • Zafer Şayık (67 Kilo-Low Kick)
  • Hamza Gezgin (71 Kilo-K1 Style)

Türkiye Kick Boks Federasyonu, milli sporcuların göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Şampiyonanın ilerleyen günlerinde daha fazla başarı bekleniyor.

Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 6...

Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 6 gümüş olmak üzere 12 madalya kazandı.

Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 6...

Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 6 gümüş olmak üzere 12 madalya kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Bankkart, Cizre Belediyespor'u Mağlup Etti
2
Sivasspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor
3
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a Yenildi
4
Cumhur Genç Yeniden Sakaryaspor Başkanı
5
Volkan Demirel'in Galatasaray ile ilginç mücadelesi!
6
Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor
7
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi