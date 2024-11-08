Türkiye, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı

Türkiye Kick Boks Takımı'ndan Başarı
Yunanistan'ın başkenti Atina'da devam eden Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular büyük bir başarı göstererek toplamda 12 madalya kazandılar.
Altın Madalya Sahipleri
Federasyondan alınan bilgiye göre, Türkiye, 6 altın madalya kazanarak dikkat çekti. Altın madalya kazanan isimler şunlardır:
- Recep Men (74 Kilo-Kick Light)
- Bedirhan Ersayar (54 Kilo-Full Contact)
- Menan Şıhanlıoğlu (57 Kilo-Low Kick)
- Aydagül Eski (48 Kilo-Low Kick)
- Zeliha Doğan (52 Kilo-Low Kick)
- İbrahim Hıdır Görgülü (51 Kilo-Low Kick)
Gümüş Madalya Kazananlar
Gümüş madalya elde eden sporcular ise şu şekilde sıralanmıştır:
- Nurettin Diler (63 Kilo-Kick Light)
- Ülkü Sena Yılmaz (50 Kilo-Kick Light)
- İslam Ücan (75 Kilo-Full Contact)
- Salih Samet Oruç (51 Kilo-Low Kick)
- Zafer Şayık (67 Kilo-Low Kick)
- Hamza Gezgin (71 Kilo-K1 Style)
Türkiye Kick Boks Federasyonu, milli sporcuların göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Şampiyonanın ilerleyen günlerinde daha fazla başarı bekleniyor.
Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 6 gümüş olmak üzere 12 madalya kazandı.
Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 6 gümüş olmak üzere 12 madalya kazandı.