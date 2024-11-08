Türkiye, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı

Türkiye Kick Boks Takımı'ndan Başarı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da devam eden Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular büyük bir başarı göstererek toplamda 12 madalya kazandılar.

Altın Madalya Sahipleri

Federasyondan alınan bilgiye göre, Türkiye, 6 altın madalya kazanarak dikkat çekti. Altın madalya kazanan isimler şunlardır:

Recep Men (74 Kilo-Kick Light)

(74 Kilo-Kick Light) Bedirhan Ersayar (54 Kilo-Full Contact)

(54 Kilo-Full Contact) Menan Şıhanlıoğlu (57 Kilo-Low Kick)

(57 Kilo-Low Kick) Aydagül Eski (48 Kilo-Low Kick)

(48 Kilo-Low Kick) Zeliha Doğan (52 Kilo-Low Kick)

(52 Kilo-Low Kick) İbrahim Hıdır Görgülü (51 Kilo-Low Kick)

Gümüş Madalya Kazananlar

Gümüş madalya elde eden sporcular ise şu şekilde sıralanmıştır:

Nurettin Diler (63 Kilo-Kick Light)

(63 Kilo-Kick Light) Ülkü Sena Yılmaz (50 Kilo-Kick Light)

(50 Kilo-Kick Light) İslam Ücan (75 Kilo-Full Contact)

(75 Kilo-Full Contact) Salih Samet Oruç (51 Kilo-Low Kick)

(51 Kilo-Low Kick) Zafer Şayık (67 Kilo-Low Kick)

(67 Kilo-Low Kick) Hamza Gezgin (71 Kilo-K1 Style)

Türkiye Kick Boks Federasyonu, milli sporcuların göstermiş olduğu performanstan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Şampiyonanın ilerleyen günlerinde daha fazla başarı bekleniyor.

Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 6 gümüş olmak üzere 12 madalya kazandı.

Yunanistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 6 gümüş olmak üzere 12 madalya kazandı.