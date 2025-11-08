Türkiye, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Takım Şampiyonu — 4 Altın, 10 Madalya

Türkiye, Atina'daki Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nı 4 altın olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde kazandı; kadınlar şampiyon, erkekler üçüncü.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 21:55
Türkiye, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Takım Şampiyonu — 4 Altın, 10 Madalya

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon oldu

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, kritik müsabakalarda başarılı performans sergileyerek takım halinde zirveye yükseldi.

Son gün performansı

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Yunanistan’ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonun üçüncü ve son gününde, 7 sıklette gerçekleşen mücadeleler sonunda milliler toplam 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Erkekler 61 kiloda Muhammed Ali Arslan ile kadınlar 59 kiloda Elif Esmira Özdirim altın madalyanın sahibi olurken, +59 kiloda Eylül Duru Varlık gümüş, 55 kiloda Berfin Avcı bronz madalya elde etti.

Genel klasman ve takım sonuçları

Türkiye, şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı ekipler, hem genel klasmanda hem de kadın takımı kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu; erkek takımı ise Avrupa üçüncüsü olarak turnuvayı noktaladı.

AVRUPA YILDIZLAR TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NIN SON GÜNÜNDE MİLLİ SPORCULAR İKİSİ ALTIN, DÖRT MADALYA...

AVRUPA YILDIZLAR TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NIN SON GÜNÜNDE MİLLİ SPORCULAR İKİSİ ALTIN, DÖRT MADALYA KAZANDI. AY-YILDIZLILAR, BÖYLECE 4’Ü ALTIN TOPLAM 10 MADALYA İLE TAKIM HALİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU.

AVRUPA YILDIZLAR TAEKWONDO ŞAMPİYONASI’NIN SON GÜNÜNDE MİLLİ SPORCULAR İKİSİ ALTIN, DÖRT MADALYA...

İLGİLİ HABERLER

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Takım Şampiyonu — 4 Altın, 10 Madalya
2
Şampiyonlar Ligi: Ajax 0-0 Galatasaray — İlk Yarı
3
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 1461 Trabzon'u Ziyaret Etti
4
Trabzonspor ve RAMS Başakşehir 34. Randevuda
5
Mackolik Üzerine Rekabet Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısı Yapıldı
6
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. Hafta Heyecanı Yarın Başlıyor
7
İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu Tamamlandı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00