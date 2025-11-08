Türkiye, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Takım Şampiyonu — 4 Altın, 10 Madalya

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon oldu

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, kritik müsabakalarda başarılı performans sergileyerek takım halinde zirveye yükseldi.

Son gün performansı

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Yunanistan’ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonun üçüncü ve son gününde, 7 sıklette gerçekleşen mücadeleler sonunda milliler toplam 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Erkekler 61 kiloda Muhammed Ali Arslan ile kadınlar 59 kiloda Elif Esmira Özdirim altın madalyanın sahibi olurken, +59 kiloda Eylül Duru Varlık gümüş, 55 kiloda Berfin Avcı bronz madalya elde etti.

Genel klasman ve takım sonuçları

Türkiye, şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı ekipler, hem genel klasmanda hem de kadın takımı kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu; erkek takımı ise Avrupa üçüncüsü olarak turnuvayı noktaladı.

