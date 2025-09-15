Türkiye, Balkan Judo Şampiyonası'nda 3 Altınla 11 Madalya Kazandı

Türkiye, Kosova'da düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda 3 altın dahil toplam 11 madalya kazandı; karışık takımda gümüş elde etti.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:37
Kosova'da iki gün süren organizasyonda 22 milli sporcu tatamiye çıktı

Türkiye, Kosova'da düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere toplam 11 madalya elde etti. Bu sonuçlar, Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasıyla duyuruldu.

İki gün süren organizasyonda 22 milli sporcu tatamiye çıktı ve milliler bireysel müsabakalarda öne çıktı.

Bireysel Başarılar ve Madalya Dağılımı

İlk gün yapılan bireysel müsabakalarda sporcularımız 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Erkekler 60 kg kategorisinde Tuncay Türkman, kadınlar 48 kg kategorisinde Şeyma Yıldırım ve 70 kg kategorisinde Rümeysa Koto kürsünün zirvesine çıktı.

Takım Müsabakaları

Şampiyonanın son gününde düzenlenen karışık takım müsabakalarında milli takımımız gümüş madalya ile organizasyonu tamamladı.

Toplamda Türkiye, organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalya ile sonlandırdı.

