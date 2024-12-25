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Türkiye Basketbol Federasyonu, Geleceğin Yıldızlarını Arıyor

TBF, 12 Dev Adam Basketbol Okulları ile geleceğin yıldızlarını seçiyor. İlk tarama 18-19 Ocak'ta.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:27
Türkiye Basketbol Federasyonu, Geleceğin Yıldızlarını Arıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu Geleceğin Yıldızlarını Arıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) projesi ile yeni bir döneme başlıyor. TBF'den yapılan açıklama doğrultusunda, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde, 2011-2014 doğumlu lisanslı veya lisanssız sporcular, ücretsiz katılım sağlayabileceği taramaların ilk etabı 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Taramalar ve Eğitim Kampları

Taramaların ikinci etabı ise 27-30 Ocak tarihlerinde planlanıyor. Seçilen sporcular, bireysel gelişimlerine yönelik eğitim kamplarına katılma fırsatı bulacaklar. Bu program, Türkiye’nin basketbol potansiyelini artırmayı ve geleceğin yıldızlarını ortaya çıkarmayı hedefliyor.

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