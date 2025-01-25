Türkiye Basketbol Ligi 21. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın Maçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında bugün toplamda dört maç gerçekleşti. Basketbolseverler, heyecan dolu karşılaşmaların sonucunu merakla bekliyordu. İşte alınan sonuçlar:

Maç Sonuçları

Fenerbahçe Koleji - Novotel-iLab Basketbol: 88-73

- Novotel-iLab Basketbol: Pizzabulls Co Basket - İstanbul Ankaspor: 83-72

- İstanbul Ankaspor: Çağdaş Bodrumspor - Bandırma Bordo Basketbol: 82-77

- Bandırma Bordo Basketbol: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Carpartner TED Ankara Kolejliler: 76-67

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan devam ediyor. Takımlar, gelecek haftalarda zirve yarışı için mücadele edecek.