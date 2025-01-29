Türkiye Basketbol Ligi 22. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftası, bu hafta gerçekleşen sıkı mücadelelerle devam etti. Toplamda 3 maçın oynandığı haftada, takımlar galibiyet için kıyasıya savaş verdi.

Oynanan Maçlar ve Sonuçlar

Haftanın dikkat çeken maç sonuçları ise şöyle:

OGM Ormanspor - Haremspor: 68-89

68-89 Carpartner TED Ankara Kolejliler - Fenerbahçe Koleji Novotel: 95-102

95-102 Esenler Erokspor - Pizzabulls CO Basket: 83-65

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele heyecanı artarak devam ediyor. Takımlar, gelecek haftalarda daha da güçlenerek sahaya çıkacak.