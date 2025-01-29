DOLAR
35,77 -0,17%
EURO
37,33 -0,11%
ALTIN
3.160,76 0,45%
BITCOIN
3.713.320,84 -2,36%

Türkiye Basketbol Ligi 22. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 22. haftasında 3 heyecan dolu maç gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 21:03
Türkiye Basketbol Ligi 22. Hafta Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftası, bu hafta gerçekleşen sıkı mücadelelerle devam etti. Toplamda 3 maçın oynandığı haftada, takımlar galibiyet için kıyasıya savaş verdi.

Oynanan Maçlar ve Sonuçlar

Haftanın dikkat çeken maç sonuçları ise şöyle:

  • OGM Ormanspor - Haremspor: 68-89
  • Carpartner TED Ankara Kolejliler - Fenerbahçe Koleji Novotel: 95-102
  • Esenler Erokspor - Pizzabulls CO Basket: 83-65

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele heyecanı artarak devam ediyor. Takımlar, gelecek haftalarda daha da güçlenerek sahaya çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'a 3-2 Yenildi
2
Türk Telekom, Umana Reyer'i Dramatik Bir Maçla Yendi: 84-81
3
Iğdır FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi
5
Galatasaray Konyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı
6
Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile Yollarını Ayırdı
7
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius'a Yenildi: 86-66

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı