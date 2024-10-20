Türkiye Basketbol Ligi 7. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Basketbol Ligi 7. Haftada Neler Yaşandı?

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında bugün 3 heyecan dolu karşılaşma gerçekleşti. Maç sonuçları, takımların performansları hakkında önemli ipuçları verdi.

Oynanan Maçlar ve Sonuçları

Gün içerisinde gerçekleşen karşılaşmalar ve sonuçları aşağıdaki gibidir:

Çağdaş Bodrumspor - İstanbul Ankaspor: 95-73

- 95-73 Trabzonspor - iLab Basketbol: 89-77

- 89-77 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Çayırova Belediyespor: 92-107

Bu sonuçlarla birlikte ligin gidişatı ve takımların sıralamaları yeniden şekillendi. Türkiye Basketbol Ligi heyecanı devam ediyor.