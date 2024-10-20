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Türkiye Basketbol Ligi 7. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. haftada 3 maç oynandı ve sonuçlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:59
Türkiye Basketbol Ligi 7. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Basketbol Ligi 7. Haftada Neler Yaşandı?

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında bugün 3 heyecan dolu karşılaşma gerçekleşti. Maç sonuçları, takımların performansları hakkında önemli ipuçları verdi.

Oynanan Maçlar ve Sonuçları

Gün içerisinde gerçekleşen karşılaşmalar ve sonuçları aşağıdaki gibidir:

  • Çağdaş Bodrumspor - İstanbul Ankaspor: 95-73
  • Trabzonspor - iLab Basketbol: 89-77
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Çayırova Belediyespor: 92-107

Bu sonuçlarla birlikte ligin gidişatı ve takımların sıralamaları yeniden şekillendi. Türkiye Basketbol Ligi heyecanı devam ediyor.

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