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Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. Haftanın Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 12. hafta sonuçlandı. Esenler Erokspor, Konya'yı 80-85 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 19:40
Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. Haftanın Maç Sonuçları

Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. Haftanın Öne Çıkanları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 12. haftaya iki heyecan verici maçla devam edildi. Ligin üst sıralarındaki mücadeleler, basketbol severleri ekran başına kilitledi.

Maç Sonuçları

Bu hafta oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde:

  • Esenler Erokspor - Konya Büyükşehir Belediyespor: 80-85
  • Gaziantep Basketbol - Kapaklıspor: 107-76

Her iki maçta da takımların performansları dikkat çekerken, sonuçlar ligdeki rekabeti daha da kızıştırdı. Gelecek haftalarda devam edecek olan mücadeleler, basketbol tutkunları için büyük heyecan yaratmaya devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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