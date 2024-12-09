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Türkiye Basketbol Ligi'nde 15. Hafta Kapanıyor: Esenler Erokspor'dan Zorlu Zafer

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Esenler Erokspor, iLab Basketbol'u 68-67 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:14
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:14
Türkiye Basketbol Ligi'nde 15. Hafta Kapanıyor: Esenler Erokspor'dan Zorlu Zafer

Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. Haftasında Kıyasıya Mücadele

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftası, sadece tek bir maçla noktalandı. Haftanın kapanış karşılaşmasında, Esenler Erokspor, zorlu bir mücadele sonunda, iLab Basketbol'u 68-67'lik skorla mağlup etti.

Esenler Erokspor'un Galibiyeti

Maçta sergilediği performansla dikkat çeken Esenler Erokspor, bu galibiyetle ligde önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta, son dakikalar heyecan dolu anlara sahne oldu.

Esenler Erokspor, bu sonuçla birlikte ligdeki konumunu güçlendirirken, izleyen basketbolseverlere de keyifli anlar yaşattı.

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