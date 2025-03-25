Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. Hafta Heyecanı Başlıyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 31. haftası 5 maçla yarın başlayacak; iLab Basketbol, İstanbul Ankaspor ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:00
Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. Hafta Heyecanı Başlıyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. Hafta Heyecanı Başlıyor

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 31. hafta yarın düzenlenecek 5 karşılaşma ile start alıyor. Haftanın açılış mücadelesinde iLab Basketbol, İstanbul Ankaspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te gerçekleşecek.

31. Haftanın Maç Programı

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, 31. haftanın maç programı şöyle şekillendi:

  • Yarın:
  • 13.00 - iLab Basketbol - İstanbul Ankaspor (BJK Fibabanka)
  • 15.00 - Finalspor - Çayırova Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)
  • 15.00 - Konya Büyükşehir Belediyespor - OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)
  • 17.00 - MKE Ankaragücü Ikon Menkul - Gaziantep Basketbol (TOBB ETÜ)
  • 17.00 - Haremspor - Carpartner TED Ankara Kolejliler (Beylikdüzü)
  • 27 Mart Perşembe:
  • 14.00 - Kapaklıspor - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
  • 15.00 - Trabzonspor - Pizzabulls Co Basket (Hayri Gür)
  • 17.00 - Bandırma Bordo Basketbol - Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
  • 17.00 - Çağdaş Bodrumspor - Fenerbahçe Koleji Novotel (Bodrum)

Basketbolseverler için heyecan dolu bir hafta önümüzdeki günlerde başlayacak. Tüm takımlara başarılar dileriz!

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