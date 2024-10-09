Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Hafta Müsabakaları Başladı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Haftanın Başlangıcı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası, bu hafta gerçekleştirilen 6 heyecan dolu maçla start aldı.
Müsabakalarda Alınan Sonuçlar
- Pizzabulls CO Basket - Esenler Erokspor: 70-88
- Fenerbahçe Koleji Novotel - TED Ankara Kolejliler: 52-61
- Gaziantep Basketbol - Çayırova Belediyesi: 77-80
- Haremspor - OGM Ormanspor: 84-61
- Çağdaş Bodrumspor - iLab Basketbol: 80-75
- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - İstanbul Ankaspor: 100-60
Heyecanla devam eden ligde takımlar, şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.