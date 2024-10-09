DOLAR
34,22 0,1%
EURO
37,46 0,51%
ALTIN
2.870,46 0,49%
BITCOIN
2.112.219,08 0,99%

Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Hafta Müsabakaları Başladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında 6 heyecan dolu maç gerçekleşti. İşte sonuçlar:

Yayın Tarihi: 09.10.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:45
Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Hafta Müsabakaları Başladı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Haftanın Başlangıcı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası, bu hafta gerçekleştirilen 6 heyecan dolu maçla start aldı.

Müsabakalarda Alınan Sonuçlar

  • Pizzabulls CO Basket - Esenler Erokspor: 70-88
  • Fenerbahçe Koleji Novotel - TED Ankara Kolejliler: 52-61
  • Gaziantep Basketbol - Çayırova Belediyesi: 77-80
  • Haremspor - OGM Ormanspor: 84-61
  • Çağdaş Bodrumspor - iLab Basketbol: 80-75
  • Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - İstanbul Ankaspor: 100-60

Heyecanla devam eden ligde takımlar, şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklara Başladı
2
Trabzonspor'un Başakşehir Maçı Hazırlıkları Başladı
3
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için harekete geçti
4
Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. Hafta Müsabakaları Başladı
5
2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. Ayağı Kocaeli'de Yapılacak
6
Taha Akgül, Sivas'ta Güreşçileri Motive Etti
7
19 Yaş Altı Milli Takım, Cebelitarık'ı Farklı Geçti

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak