DOLAR
33,98 0%
EURO
37,82 0%
ALTIN
2.821,57 0%
BITCOIN
1.961.834,12 0%

Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Hafta Sonuçlandı

Çağdaş Bodrumspor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin ilk haftasında MKE Ankaragücü'nü 65-64 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 20:58
Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Hafta Sonuçlandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftanın Son Maçı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri sona erdi. Haftanın kapanış karşılaşmasında Çağdaş Bodrumspor, MKE Ankaragücü Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Bu önemli mücadele, Çağdaş Bodrumspor’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Zorlu geçen maçta ev sahibi ekip, başkent temsilcisi Ankaragücü'nü 65-64'lük skorla mağlup etti.

Bu sonuçla, Çağdaş Bodrumspor sezonu galibiyetle açarken, MKE Ankaragücü ise ilk hafta sonunda beklenen sonucu alamadı.

İLGİLİ HABERLER

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Hafta Sonuçlandı
2
Vincenzo Montella Berlin'de UEFA Konferansı'nda
3
Antalyaspor ve Adana Demirspor Maçında Golsüz Eşitlik
4
Rizespor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
5
Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
6
Yeni Malatyaspor, Manisa FK Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı
7
Selçuk Erdoğan'dan Örnek Sporculuk: Adalet İçin 10'a 10 Yüzleşme

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor