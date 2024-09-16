Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Hafta Sonuçlandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Haftanın Son Maçı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri sona erdi. Haftanın kapanış karşılaşmasında Çağdaş Bodrumspor, MKE Ankaragücü Basketbol ile karşı karşıya geldi.
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Bu önemli mücadele, Çağdaş Bodrumspor’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Zorlu geçen maçta ev sahibi ekip, başkent temsilcisi Ankaragücü'nü 65-64'lük skorla mağlup etti.
Bu sonuçla, Çağdaş Bodrumspor sezonu galibiyetle açarken, MKE Ankaragücü ise ilk hafta sonunda beklenen sonucu alamadı.