Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlık Yarışı

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlık Seçimi Heyecanı

Türkiye Bisiklet Federasyonunda başkanlık için Emin Müftüoğlu ve Kerim Vural adaylıklarını ilan etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan olağan genel kurul öncesinde bu iki isim başvuruda bulundu.

Adaylık Süreci ve Başvuru Detayları

Açıklamada, Müftüoğlu ve Vural’ın belgelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü değerlendirme komisyonuna teslim edildiği belirtildi. İki adayın da evraklarının eksiksiz bir şekilde sunulduğu kaydedildi.

Destek Mektupları

Adaylar hakkında yapılan değerlendirmeye göre, Emin Müftüoğlu 136, Kerim Vural ise 52 geçerli destek mektubu almayı başardı. Her iki aday da yüze 10'luk asgari delege desteğini sağlamış durumda.

Bu gelişmelerle birlikte Türkiye Bisiklet Federasyonu başkanlığı için yarış ve tartışmalar başlamış oldu.