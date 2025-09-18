Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Trafikte Bisikletlilere Eylem Planı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, trafikte artan bisikletli ölümlerine karşı kapsamlı eylem planı hazırladı ve önceliklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:45
Türkiye Bisiklet Federasyonu, trafikte artan bisikletli ölümleriyle bisiklet sürücülerinin can güvenliğinin gündeme gelmesi üzerine yazılı açıklama ile "trafikte bisikletli ölümlerine karşı eylem planı" hazırlandığını duyurdu.

Eylem Planının Öncelikleri

Federasyondan yapılan açıklamada, Bisikletli Ulaşım, Trafik ve Yol Emniyeti Kurulu'nun ilgili kurumlarla iş birliği içinde bisikletlilerin güvenliği için kapsamlı bir eylem planı hazırladığı aktarıldı.

"Sıfır can kaybı vizyonuyla hazırlanan planın öne çıkan adımları kamu spotları ve farkındalık kampanyaları, eğitim müfredatına bisikletin eklenmesi, trafik denetimlerinin ve cezaların güçlendirilmesi, şehir içi hız sınırlarının düşürülmesi, güvenli antrenman koridorları ve ulusal bisiklet yolu ağının geliştirilmesi oldu."

Kamu spotları ve farkındalık kampanyaları, Eğitim müfredatına bisikletin eklenmesi, Trafik denetimlerinin ve cezaların güçlendirilmesi, Şehir içi hız sınırlarının düşürülmesi, Güvenli antrenman koridorları ve Ulusal bisiklet yolu ağının geliştirilmesi planın öne çıkan başlıkları olarak vurgulandı.

Federasyon ayrıca resmi yarışlar ve sosyal medya aracılığıyla bisikletli farkındalığını artırmaya devam edecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu bu sürecin sürekli takipçisi olacak.

